Der VfL Bochum spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Der Coach zeigt große Emotionen und entschuldigt sich.

Bochum - VfL Bochums Trainer Dieter Hecking hat nach dem Bundesliga-Abstieg emotionale Worte an die Fans gerichtet. „Vor euch verneige ich mich, vor dem ganzen Publikum im Stadion - Chapeau“, sagte der 60-Jährige am Stadionmikrofon im Ruhrstadion mit brüchiger Stimme.

„Wir haben es leider nicht gelöst, dafür entschuldige ich mich bei euch“, sagte der Coach nach seiner gescheiterten Rettungsmission und dem 1:4 gegen den FSV Mainz 05 am vorletzten Spieltag. Mit Blick auf die kommende Saison in der zweiten Liga, die er ebenfalls als Bochumer Trainer betreuen will, kündigte Hecking an: „Ich verspreche euch eins: Wir werden alles tun, das zu reparieren.“