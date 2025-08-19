Die Hauptstadtregion badet heute in Sonne bei bis zu 29 Grad. In den nächsten Tagen kühlt es etwas ab.

Sommerlich warm: Heute zeigt sich die Sonne in Berlin und Brandenburg fast ohne Unterbrechung. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg setzt sich heute sonniges Hochdruckwetter durch. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf 26 bis 29 Grad. Am Nachmittag bilden sich vereinzelt lockere Wolken, Regen ist jedoch nicht zu erwarten. Der Wind bleibt schwach und weht aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es bei gering bewölktem Himmel auf 15 bis 10 Grad ab.

Am Mittwoch geht es nach einem sonnigen Start mit einigen Quellwolken weiter, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen den Wetterexperten zufolge zwischen 23 und 25 Grad. Am Donnerstag wechseln Sonne und Wolken, die Temperaturen erreichen dann 19 bis 23 Grad.

Zum Freitag wird es deutlich kühler und grauer: Bei 19 bis 21 Grad ziehen dichte Wolken auf, gelegentlich fällt etwas Regen.