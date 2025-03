Sonne und bis zu 17 Grad in Berlin: Die einen freuen sich auf Spaziergänge oder einen Ausflug in die Eisdiele, für andere bedeutet das frühlingshafte Wetter vor allem tränende Augen und Nieser.

Sonnenschein und Pollenflug: Frühlingshafte Tage in Berlin

Die kommenden Tage werden frühlingshaft in Berlin. (Archivbild)

Berlin - Bei frühlingshaftem Wetter in Berlin verbreiten sich Pollen besonders gut. Allergiker müssen sich bei dem Wetter auf Belastungen einstellen, denn der Blütenstaub von Hasel und Erle ist in der Luft, wie aus einer Vorhersage der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst hervorgeht.

Vor allem die Erle, die aktuell Hauptsaison hat, ist demnach bei trockenem Wetter mit Sonne und Wind unterwegs und kann sich über das ganze Stadtgebiet verbreiten. Der Deutsche Wetterdienst erwartet eine hohe Belastung in Berlin durch Pollen der Erle.

Wetter lädt zum Eisessen ein

Der Pollenflug der Hasel lässt den Angaben zufolge langsam nach, der Wetterdienst erwartet eine mittlere Belastung in Berlin. Außerdem gesellen sich laut dem Polleninformationsdienst allmählich mehr Eibenpollen dazu.

Gleichzeitig bietet der Mittwoch mit Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 17 Grad perfekte Bedingungen für einen Spaziergang oder einen ersten Besuch in der Eisdiele. Zahlreiche Eiscafés haben in der Hauptstadt bereits geöffnet.

Während in den kommenden Nächten die Temperaturen noch stellenweise unter den Gefrierpunkt fallen, bleibt es den Meteorologen zufolge bis zum Ende der Woche tagsüber so warm und sonnig wie am Mittwoch.