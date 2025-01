Während Autofahrer wegen Nebels an einigen Orten weiterhin vorsichtig sein sollten, gibt die Sonne vielen Menschen in Sachsen Grund zur Freude.

Sonnenschein und Nebel in Sachsen

Auf Sonnenschein können sich die Menschen in Sachsen freuen. (Symbolbild)

Dresden - Die Menschen in Sachsen können sich über viel Sonnenschein freuen. Im Nordwesten ist jedoch insbesondere für Autofahrer Vorsicht angesagt, da dort nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes teils zäher Nebel erwartet wird. Den Tag über soll es bei einer Höchsttemperatur von bis zu fünf Grad, im Bergland bei bis zu acht Grad trocken bleiben. In der Nacht auf Sonntag sei lediglich im Leipziger Raum weiterhin mit Nebel zu rechnen, hieß es. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus vier Grad und auch in der Nacht werde kein Niederschlag erwartet.

Der Sonntag bringt den Angaben nach viel Sonnenschein sowie Höchsttemperaturen von bis zu sieben Grad, im Bergland um die neun Grad. Mit Regen sei weiterhin nicht zu rechnen. In der Nacht zu Montag können sich die Menschen erneut örtlich auf Dunst- und Nebelbildung einstellen. Die Tiefsttemperatur liege bei bis zu minus drei Grad.