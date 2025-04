Einsatzkräfte, die sich in der Nähe des Tatortes des Raubs aufhielten, nahmen den mutmaßlichen Räuber in Charlottenburg fest (Symbolbild).

Berlin - Nach einem Überfall auf einen Mann hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Einsatzkräfte, die sich in der Nähe des Tatortes des Raubs aufhielten, nahmen den mutmaßlichen Räuber am Freitag in Charlottenburg fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll einem 58-Jährigen zuvor eine größere Menge Bargeld geraubt haben.

Auch zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von 31 und 49 Jahren wurden festgenommen. Sie sollen am Raub beteiligt gewesen sein, weitere Details dazu nannte die Polizei auf Anfrage nicht.

Der 58-Jährige hatte eine größere Summe Bargeld von einer Bank geholt. Ein 21-Jähriger soll ihn am Vormittag geschlagen und beraubt haben. Das Opfer wurde am Kopf verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.