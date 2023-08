Trotz Regen blieb das Schlamm-Chaos aus: Das Techno-Festival „SonneMondSterne“ lockte am Wochenende Zehntausende an die Bleilochtalsperre in Ostthüringen. Eine Wetterwarnung führte zwar zu einer Unterbrechung. Doch die Party ging nach kurzer Zeit weiter.

„SonneMondSterne“-Festival an der Talsperre klingt aus

DJ „Massano“ tritt auf an der Bleilochtalsperre beim „SonneMondSterne“ Festival.

Saalburg-Ebersdorf - Zehntausende haben beim Techno-Festival „SonneMondSterne“ an der Thüringer Bleilochtalsperre gefeiert und getanzt. Das Riesen-Event mit Künstlern wie Macklemore, K.I.Z oder Major Lazer klang am Sonntag nach Angaben der Polizei friedlich aus. Aufgrund der Abreise vieler Besucher am Sonntag stockte teils der Verkehr, wie die Polizei mitteilte.

Das „SonneMondSterne“ ist eines der größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren 40.000 Tickets verkauft worden. Auch dieses Jahr war das Festival nach Angaben der Veranstalter ausverkauft. Angaben zur Anzahl der verkauften Tickets oder der Besucherzahl machten die Organisatoren in diesem Jahr aber nicht.

Befürchtungen, angesichts der ausgiebigen Regenfälle der vergangenen Wochen könnte das „SonneMonsSterne“ zu einer ähnlich schlammigen Veranstaltung werden wie zuvor das Wacken, blieben unbegründet. Zwar gab es am Samstag Regen, doch mehr als ein paar Pfützen blieben davon nicht, wie ein Sprecher des Festivals sagte.

Wegen einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes wurde das Programm beim Festival am Samstag zwischenzeitlich kurz unterbrochen, die Besucher wurden per Ansage aufgefordert, in ihre Autos zu gehen. „Dann gab es zwei kleine Böen, die waren aber nicht allzu dramatisch. Es war trotzdem richtig, das Gelände zu schließen“, sagte der Sprecher. Man könne vorher nicht wissen, wie es ausgehe. Passiert sei glücklicherweise nichts. Nach zweieinhalb Stunden konnte die Party dann weitergehen.

Die Polizei stellte seit Mittwoch, dem ersten Anreisetag, mehr als 400 Delikte fest, wie sie am Sonntag in einem ersten Resümee mitteilte. Bei einem Großteil davon sei es um Drogen gegangen. „Es kam zu keinen herausragenden Drogenfunden“, hieß es in einer Mitteilung. Demnach stellten die Beamten etwa 900 Gramm Cannabis sicher, geringe Mengen Kokain sowie Ecstasy- und LSD-Tabletten. Zudem wurden elf Diebstahls- und wenige Körperverletzungsanzeigen erstattet.

Ernstere Vorfälle hatte es im Vorfeld des Festivals gegeben. Am Mittwoch war eine 21 Jahre alte Frau auf eine Anhängerdeichsel gestiegen, gefallen und vom Anhänger überrollt worden. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Donnerstag stürzte ein 20-Jähriger auf dem Campingplatz von einem privat errichteten, etwa 1,5 Meter hohen Gerüst und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert.