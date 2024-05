Bis zu 22 Grad wird es am Freitag in Sachsen. Der Tag beginnt bewölkt, später zeigt sich die Sonne.

Dresden - Einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen bis 22 Grad gibt es am Freitag in Sachsen. Vormittags hängen noch dichte Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Später zeigt sich in heiteren Abschnitten die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 22, im Bergland zwischen 15 und 20 Grad.

Die Nacht zum Samstag wird leicht bewölkt bei 11 bis 6 Grad, im Bergland örtlich 2 Grad. Die Wolken bleiben am Samstag bestehen und es herrscht eine geringe Schauerneigung im Freistaat. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24, im Bergland 16 bis 21 Grad.

Ähnlich bewölkt geht es nachts weiter und es kühlt ab auf 11 bis 5 Grad. Der Sonntag zeigt sich heiter. Teilweise ziehen noch Wolken auf, regnen soll es - wenn überhaupt - nur im Bergland. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23, im Bergland 16 bis 20 Grad.