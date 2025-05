Coswig - Die Autobahn 9 bei Coswig im Landkreis Wittenberg bleibt auch einen Tag nach einem Lastwagen-Unfall voraussichtlich bis in den Nachmittag voll gesperrt. Autofahrer müssen sich auf starke Beeinträchtigungen und Staus einstellen. „Das gestaltet sich alles komplizierter als gedacht“, sagte eine Sprecherin.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wird die Sperrung aufgrund notwendiger Sicherungsmaßnahmen an den Fahrzeugen, der Bergung der Ladung und der Unfallaufnahme voraussichtlich noch Stunden dauern. Eine Sprecherin sprach von einer Sperrung bis in die Nachmittagsstunden. Die beiden Lastwagen seien auch noch nicht geborgen.

Am Mittwochmittag waren zwei Sattelzüge im Bereich einer Baustelle auf der A9 frontal ineinander gefahren. Es entstand ein Trümmerfeld. Die schwer verletzten Fahrer kamen mit Rettungsschraubern in Krankenhäuser. Die Unfallursache war noch ungeklärt.

Der Verkehr auf der viel befahrenen A9 wird aufgrund der Sperrung abgeleitet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Am Mittwochabend bildeten sich lange Staus.