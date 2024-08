Das Badewetter in Sachsen-Anhalt wird von Wolken und vereinzelten Gewittern getrübt. Warm bleibt es trotzdem.

Sonne und Wolken in Sachsen-Anhalt - Vereinzelt Gewitter

Die Temperaturen in Sachsen-Anhalt klettern auf bis zu 29 Grad. (Archivfoto)

Magdeburg - Auf Sonnenschein, Wolken und vereinzelt Gewitter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt einstellen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt bis zum Vormittag einzelne Gewitter mit Windböen in der Nordhälfte und ab dem Nachmittag auch im Süden an. Teils ist demnach Starkregen möglich. Die Höchstwerte liegen bis zu 29 Grad, im Harz bei bis zu 24 Grad.

In der Nacht sind einzelne Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten von 11 Grad möglich. Der Samstag wird nach Erwartungen des Wetterdienstes heiter bis wolkig bei bis zu 26 Grad, im Harz bis zu 23 Grad.