Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein überwiegend trockenes Wochenende mit viel Sonne. Wie geht es zum Wochenstart weiter?

Nach einem bewölkten Start zeigt sich heute immer öfter die Sonne. Am Sonntag wird es noch freundlicher. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Mit einem Mix aus Sonne und Wolken starten Berlin und Brandenburg ins Wochenende. In der Osthälfte ist es am Vormittag noch stärker bewölkt, in der Niederlausitz fällt stellenweise etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Mittag lockert es überall auf und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klart es vielerorts auf, allerdings bildet sich gebietsweise dichter Nebel mit geringen Sichtweiten. Die Tiefstwerte werden zwischen 11 und 6 Grad erwartet. Der Sonntag bringt dann viel Sonnenschein, obwohl sich am Morgen stellenweise noch Nebel halten kann. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad.

Zum Wochenstart geht es zunächst freundlich und sonnig weiter. Am Montagnachmittag ziehen den Wetterexperten zufolge von Südwesten her mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken. Mit 24 bis 26 Grad wird es etwas wärmer. Am Dienstag folgen viele Wolken und stellenweise Regen, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen.