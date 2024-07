Hochbetrieb am Strand, auf der Nordsee tummeln sich Surfer: Angesichts sommerlicher Temperaturen stellt sich die Insel Baltrum auf viele Tagesgäste ein - auch andernorts dürfte es nun voller werden.

Tourismus an der Küste

Am Strand der Insel Baltrum waren viele Strandkörbe schon belegt.

Baltrum - Nach Wochen mit unbeständigem Wetter erwarten Gastgeber und Tourismusverbände an der Nordseeküste bei vorhergesagten hochsommerlichen Temperaturen in den kommenden Tagen einen Schub für den Tourismus. Baltrum, die kleinste der Ostfriesischen Inseln, ist in den kommenden Tagen nahezu komplett ausgebucht, wie Baltrums Tourismusmanager Michael von Tegelen auf Anfrage sagte.

Die Unterkünfte der Insel seien zu rund 90 Prozent belegt. Viele Urlauber aus dem für die niedersächsische Nordseeküste wichtigen Quellland Nordrhein-Westfalen sind schon auf der Insel. „Möglichkeiten, spontan für einige Tage unterzukommen, gibt es aber noch“, sagte von Tegelen. Voll werden dürfte es an den kommenden Tagen bei sonnigem Wetter auch mit bis zu 1.000 Tagestouristen, die Baltrum erwartet. Am Inselstrand herrschte am Donnerstag bereits viel Betrieb.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Samstag in Niedersachsen bis zu 34 Grad, auf den Ostfriesischen Inseln soll es mit knapp unter 30 Grad nur wenig kühler werden. Für den Sonntag erwarten die Meteorologen an den Inseln bis zu 24 Grad. In den vergangenen Wochen hatte wechselhaftes Wetter die Stimmung in der Tourismusbranche getrübt.

Während in Niedersachsen und Bremen bereits die Sommerferien laufen, steht nun auch das erste Ferienwochenende in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an. Auf den Fernstraßen im Norden dürfte es entsprechend voll werden, erwartet der ADAC.