Erst Sonne, doch ab dem Nachmittag ziehen Wolken und Regen auf: Was der Deutsche Wetterdienst für Berlin und Brandenburg zum Start ins Wochenende erwartet.

Berlin und Potsdam - Auf einen sonnigen Start in den Tag und ab dem Nachmittag etwas Regen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. In der Niederlausitz bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch überwiegend trocken. Bei einer Höchsttemperatur von elf Grad wird der Himmel in der Hauptstadtregion im Laufe des Tages immer bewölkter, bis er zum Abend hin schließlich bedeckt ist. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad und es sei weiterhin mit Regen zu rechnen.

Den Samstag über bleibe es hingegen trocken, teilte der DWD weiter mit. Bei bis zu sieben Grad sei mit einem stark bewölkten Himmel sowie mit Nebel zu rechnen. Regen werde demnach nicht erwartet. Auch in der Nacht auf Sonntag bleibt der Himmel bedeckt. Die Temperaturen fallen auf etwa drei Grad.