Berlin/Potsdam - Nach einem sommerlichen Wochenende macht sich die Sonne am Anfang der neuen Woche in Berlin und Brandenburg erst einmal rar. Vor allem in der Nordhälfte rechnet der Deutsche Wetterdienst am Montag noch mit Schauern und kurzen Gewittern. Lokal eng begrenzt fällt Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter. Dazu weht es kräftig. Ab dem Mittag wird es von West nach Ost zunehmend trocken.

Allmählich zeigt sich dann auch die Sonne wieder. Am Abend ist es oftmals heiter. Die Temperaturen klettern am Tag auf 24 bis 28 Grad. Nachts kühlt es ab auf 15 bis 11 Grad. Regional sind ab Mitternacht ein paar mehr Wolken am Himmel. Es bleibt trocken.

Heiter bis Wolkig beginnt der Dienstag. Es erwärmt sich auf 25 bis 29 Grad. Im Laufe des Nachmittags zieht es zu. Von Westen her kommen regional Schauer und einzelne Gewitter auf, die zum Abend den Osten Brandenburgs erreichen.

Vereinzelt bleibt es auch in der Nacht zum Mittwoch ungemütlich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 14 Grad. Mit vielen Wolken und lokale Schauern beginnt der Mittwoch. Danach kämpft sich auch die Sonne wieder durch. Zeitweise weht es kräftiger. Die Werte steigen auf 22 bis 24 Grad.