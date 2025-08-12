In Niedersachsen und Bremen bekommen die Schüler in den letzten Tagen der Ferien noch einmal Badewetter. Bis zu 36 Grad werden erwartet. Regen gibt es nur vereinzelt.

In den letzten Ferientagen kann es am Strand noch einmal voll werden. (Archivbild)

Bremen/Hannover - In Niedersachsen und Bremen bleibt es bis zum Wochenende heiß und trocken. Den Höhepunkt der Hitzewelle bildet der Mittwoch, dort können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 36 Grad im Süden Niedersachsens erreicht werden.

Schon am Dienstag klettert das Thermometer auf 31 Grad in Göttingen und 25 Grad auf den Inseln. Am Mittwoch bleibt es zwischen Borkum und Wangerooge dann bei angenehmen 25 Grad, während es im Süden des Bundeslandes bis zu 36 Grad werden können. Auch in der Nacht bleibt es bei Werten von 16 bis 21 Grad recht warm.

Abkühlung von oben nur vereinzelt

Am Donnerstag kann es bei ähnlichen Temperaturen örtlich zu Schauern oder Gewittern kommen. Diese konzentrieren sich am Freitag auf die Südosthälfte Niedersachsens. Erneut bleibt es bei 26 bis 32 Grad hochsommerlich. Zum Wochenende hin erwartet der DWD einen geringen Temperaturabfall, es bleibt jedoch warm.