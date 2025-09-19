In Berlin und Brandenburg kommt an diesem Wochenende noch einmal der Sommer zurück. Am Samstag werden bis zu 30 Grad erwartet.

Berlin/Brandenburg - Berlin und Brandenburg erwartet an diesem Wochenende noch einmal richtiges Spätsommerwetter. Schon im Tagesverlauf werden Höchstwerte zwischen 23 Grad in der Uckermark und 27 Grad in den Elbe-Elster-Niederungen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteile.

Dennoch bleibt es gebietsweise stark bewölkt, aber trocken. Auch in der Nacht soll es noch leicht bewölkt bleiben mit Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad.

Am Samstag reißt der Himmel kurz vor dem Herbstanfang noch einmal auf. Der DWD erwartet viel Sonnenschein und eine Höchsttemperatur zwischen 26 und 30 Grad. Auch in der Nacht bleibt es trocken mit Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 15 Grad.

Der Sonntag bleibt warm, aber örtliche Gewitter sind möglich

Auch am Sonntag bleibt es warm mit Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Niederlausitz. Lokale Gewitter können laut dem DWD aber nicht ausgeschlossen werden. Außerdem bleibt es bewölkt.

Am Sonntag findet der Berlin-Marathon statt. Ab 9.15 Uhr starten die Läufer in vier Startwellen auf die Strecke. Start ist auf der Straße des 17. Juni. Bereits am Samstag sind die Skater unterwegs.

Zur Nacht hin verschlechtert sich das Wetter. Es sind zeitweise Regen und Schauer angesagt. Die Temperatur fällt auf 10 bis 14 Grad. Auch in der kommenden Woche geht der DWD pünktlich zum offiziellen Herbstanfang am Montag von sinkenden Temperaturen bis knapp über 15 Grad aus.