Erfurt - Ferienzeit ist Urlaubszeit: Zum Start der Sommerferien in Mitteldeutschland rechnet der ADAC mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf einigen Autobahnabschnitten Thüringens. Betroffen seien vor allem die Autobahn 4 und 9 - besonders rund um das Hermsdorfer Kreuz, teilte der Automobilclub mit. „An den Spitzentagen kann es zudem am Erfurter Kreuz klemmen“, hieß es in einer Mitteilung. In Südthüringen könne es aufgrund von Fahrbahnerneuerungen auf der A71 zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Der ADAC geht davon aus, dass gerade am letzten Schultag viele Urlaubs-Starter unterwegs sind. Hinzu kommen Wochenendurlauber, die bei schönem Wetter zu Ausflügen aufbrechen. „Wer zeitlich flexibel ist, sollte seine Autoreise entsprechend antizyklisch planen“, empfahl Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. „Zum Wochenanfang ist der erste große Urlaubsverkehr meist schon durch.“

Für rund 259.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen beginnen am Freitag nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien.