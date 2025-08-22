Alarm am Abend in Jena: Mehrere Menschen prügeln sich auf einer Straße. Zuvor soll ein Mann Ziel einer hinterhältigen Attacke geworden sein.

Ein 25 Jahre alter Mann wurde in Jena nach Polizeiangaben zusammengeschlagen und die zum Großteil unbekannten Täter sollen auch versucht haben, ihn in ein Auto zu ziehen. (Symbolbild)

Jena - Nach einer größeren Prügelei mit etwa zehn Beteiligten in Jena ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung. Geprüft werde auch, ob möglicherweise versucht wurde, einen Mann zu entführen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Aufgelauert

Ein 25 Jahre alter Mann war nach bisherigen Polizeierkenntnissen am Donnerstagabend augenscheinlich unter einem Vorwand zu einem Treffpunkt gelockt worden. Dort hätten ihm mehrere Personen aufgelauert und direkt angefangen, auf den Mann einzuschlagen. Ein Versuch, den 25-Jährigen in ein Auto zu ziehen, sei gescheitert. Der Mann sei leicht verletzt worden. Zudem seien drei geparkte Autos beschädigt worden.

Nur ein 19-Jähriger sei als ein mutmaßlicher Täter bekannt. Nach den anderen Beteiligten werde noch gesucht. Hintergrund der Tat könnte ein persönlicher Streit wegen einer früheren Beziehung sein, so der Polizeisprecher.