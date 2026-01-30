Was Autofahrer und Fußgänger in den vergangenen Tagen genervt hat, lässt das Herz von Wintersportfans höher schlagen: Die Schneedecke reicht nicht nur in höheren Lagen für eine Ski- oder Rodeltour.

Suhl/Eisenach - Ski, Snowboard oder Schlitten ins Auto und ab in den Schnee: Die Thüringer können in ein Wintersportwochenende starten. Im Thüringer Wald liegt eine bis zu 33 Zentimeter dicke Schneedecke, wie der dortige Regionalverbund mitteilte. Das Netz der präparierten Langlaufstrecken ist auf 708 Kilometer gewachsen, die Schneequalität schwankt je nach Ort zwischen sehr gut und eingeschränkt. Langlauf ist am Wochenende auch an einem ungewöhnlichen Ort möglich – im Freibad Aquaplex Eisenach ist dafür ein 500 Meter langer Rundkurs präpariert, zudem gibt es eine kleine Strecke für Kinder.

Auch die Auswahl für Alpinskifahrer und Snowboarder ist größer geworden. Nicht nur größere Liftanlagen wie in Steinach, Oberhof, Masserberg oder Schmiedefeld sind geöffnet. Am Freitag wies die Thüringer Schnee-App auch in Ilmenau, Brotterode-Trusetal, Ernstthal und Oberweißbach geöffnete Lifte aus. Rodeln ist auf 36 präparierten Hängen möglich, Snowtubing – Rutschen auf großen Gummireifen – auf der Anlage in Oberhof.