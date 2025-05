Nürnberg - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begeht den inoffiziellen „Star Wars“-Feiertag am 4. Mai. „May the 4th be with you - möge die Macht mit euch sein!“, schrieb Söder auf der Plattform X. Der 4. Mai (englisch: May, 4th) dient als Wortspiel: „May the force be with you“ („Möge die Macht mit dir sein“) ist ein häufig benutzter Satz in den Star-Wars-Filmen.

„Begeistere mich schon seit meiner Jugend für Star Wars und jeder große Fan würde wohl gerne mal einen Tag im Star Wars-Universum verbringen. Natürlich auf der hellen Seite der Macht“, schrieb Söder - heute 58 Jahre alt - in seinem Post. „Welche Star Wars-Figur mögt ihr am liebsten?“, fragt der CSU-Chef - und postet gleichzeitig KI-Spielereien, die ihn selbst als Figur der Science-Fiction-Reihe zeigen.