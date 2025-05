Brandenburg ist Storchenland - doch die Zahl der Tiere ging zurück. Inzwischen gibt es fast wieder so viele Paare wie vor rund zehn Jahren.

Es gibt wieder mehr Storchen-Paare in Brandenburg

In Brandenburg gibt es wieder mehr Storchen-Paare. (Archivbild)

Potsdam - In Brandenburg gibt es wieder mehr Storchen-Paare. 1.379 Horstpaare der Weißstörche seien zuletzt registriert worden, teilte das Umweltministerium auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Lars Günther und Kathleen Muxel (beide AfD) mit. Die meisten Paare gab es demnach mit 204 in der Prignitz, gefolgt von 146 in der Uckermark. Die Zahlen sind von 2023, neuere sind den Angaben zufolge noch nicht verfügbar.

Die Statistik zeigt: Nach einer stetig sinkenden Zahl der Störche steigt sie in den letzten Jahren wieder kontinuierlich. Im Jahr 2014 hatte es noch 1.424 Horstpaare in Brandenburg gegeben, der Tiefpunkt war fünf Jahre später mit 1.189 Paaren.

Vergleichsweise wenige Störche starben der Liste zufolge wegen Windrädern: Seit dem Jahr 2003 wurden laut Ministerium „35 Kollisionsopfer des Weißstorchs an Windenergieanlagen“ dokumentiert. Das Alter konnte von 29 Störchen bestimmt werden: Es waren 12 Jungvögel, 2 vorjährige Vögel und 15 ältere Vögel.