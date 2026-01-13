Die Aufregung ist groß: Schafft Niedersachsen das schriftliche Dividieren ab? Die Landesregierung weist das zurück. Änderungen wird es aber geben. Eine Beispielrechnung.

Hannover - Die geplanten Änderungen beim Dividieren in Niedersachsens Grundschulen sorgen für Diskussionen. Statt der klassischen schriftlichen Division sollen die Dritt- und Viertklässler vom Schuljahr 2027/28 an das sogenannte halbschriftliche Dividieren lernen. Was bedeutet das?

Das Kultusministerium erklärt die unterschiedlichen Rechenwege auf Anfrage anhand eines Beispiels: 3.240 geteilt durch 5.

Schriftliches Dividieren

Bei der klassischen schriftlichen Division beginnt man mit der ersten Zahl von links, die mindestens so groß ist wie die Zahl rechts. Im Beispiel heißt es also: 32 durch 5. „Nun wird überschlagen, wie oft die 5 in die 32 passt“, so das Ministerium. Ergebnis: 6.

Die 6 wird mit der 5 multipliziert und das Ergebnis – 30 – unter die 32 der ersten Zahl geschrieben und von dieser abgezogen. Die Differenz – 2 – wird als Ergebnis wiederum darunter geschrieben und die nächste Ziffer der linken Zahl, die 4, nach unten geholt, sodass dort nun 24 steht. Folglich wird überschlagen, wie oft die 5 in die 24 passt – Ergebnis: 4.

Da 4 Mal 5 in Summe 20 ergibt, kommt diese Zahl unter die 24 im Rechenweg. Der Rest von 4 wird um die letzte Ziffer 0 der Ausgangszahl 3.240 ergänzt, sodass im letzten Schritt 40 durch 5 gerechnet wird. Ergebnis: 8.

Da nun kein Rest mehr bleibt, lautet das Endergebnis 648.

Halbschriftliches Dividieren