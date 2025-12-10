Bei zwei Skisprung-Routiniers läuft es in diesem Winter schlecht. Nun hat sich der Bundestrainer bei einem von beiden für eine Pause entschieden.

Klingenthal - Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher nimmt den fünfmaligen Weltmeister Karl Geiger gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee aus dem Weltcup-Aufgebot. Der 32-Jährige wird von Luca Roth ersetzt, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mit Blick auf die Wettbewerbe beim Heimspiel in Klingenthal mitteilte.

„Karl wird die Tage nutzen, um zusammen mit Trainer Max Mechler seine Sprungtechnik zu optimieren“, sagte Horngacher. Geiger erlebt bislang einen schwierigen Winter und hat in dieser Saison nur in zwei Wettbewerben Weltcup-Punkte geholt. Im polnischen Wisla war er zuletzt komplett chancenlos und scheiterte als 56. und 54. zweimal an der Qualifikation. Wann Geiger in den Weltcup zurückkehren könnte, blieb offen.

Wellinger freut sich auf Klingenthal

Ähnlich bescheiden läuft es bei Andreas Wellinger. Der Olympiasieger von 2018 hatte zwar im finnischen Ruka mit Platz sieben einen Ausreißer nach oben, sprang in Wisla aber zuletzt ebenfalls hinterher. Anders als Geiger ist der 30-Jährige in Klingenthal aber dabei.

„Andreas Wellinger, der nicht so weit weg ist, wie die Ergebnisse vermuten lassen, hat die letzten Tage noch einmal Trainingseinheiten in der Ramsau mit Trainer Andreas Mitter absolviert“, sagte Horngacher. Wellinger freue sich auf die Schanze in Klingenthal, fügte der Chefcoach an.

Auf Klingenthal folgt Engelberg, nach der Weihnachtspause wartet dann der Tournee-Auftakt in Oberstdorf am 29. Dezember.