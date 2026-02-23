Die Woche beginnt bewölkt mit Regenschauern und einzelnen Gewittern. Im Harz herrscht Tauwetter. Die Skilifte bleiben vorerst geschlossen. Ob der Betrieb wieder aufgenommen wird, ist fraglich.

Hannover - Zum Wochenstart bleibt das Wetter in Niedersachsen und Bremen zunächst ungemütlich mit starker Bewölkung und Regenschauern. Im Harz herrscht Tauwetter. Bis auf Weiteres bleiben die Skilifte dort geschlossen, eine Wiederaufnahme des Betriebs ist fraglich. Das Tauwetter führt zudem zu kleineren Hochwassern am südwestlichen Harzrand. Etwa wurde an der Sieber und der Rhume jeweils die erste von drei Meldestufen überschritten. Das bedeutet, dass das Wasser stellenweise über die Ufer tritt. Eine ähnliche Lage herrscht auch in einigen anderen Regionen, wie im Großraum Braunschweig oder nahe der Grenze zu Hamburg.

Im Tagesverlauf bleibt es in Niedersachsen und Bremen bewölkt mit Niederschlägen und vereinzelten Gewittern. Zudem können Böen und Sturmböen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 9 und 11 Grad, auf den Inseln bei etwa 7 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt. Im Verlauf der Nacht lassen die Schauer nach, wobei sich Nebel bilden kann. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 Grad im Südwesten und 3 Grad im Norden.

Milde Temperaturen zur Mitte der Woche

Auch der Dienstag zeigt sich ähnlich ungemütlich mit starker Bewölkung und leichtem Regen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lockert es gebietsweise auf und bleibt überwiegend trocken. Nach Nordosten hin kann es jedoch neblig-trüb werden, begleitet von leichtem Sprühregen. Es werden Tiefstwerte zwischen 8 und 3 Grad erwartet.

Am Mittwoch wird es im Tagesverlauf zunehmend heiter und die Temperaturen werden mild. Die Höchstwerte liegen bei rund 10 Grad auf den Inseln und bei 18 Grad in der Grafschaft Bentheim.