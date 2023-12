Oberwiesenthal - Kurz vor Beginn der Skisaison nimmt die Schwebebahn am Fichtelberg wieder ihren Betrieb auf. Die seit Ende Oktober laufenden Wartungsarbeiten seien abgeschlossen, teilte die zuständige Betreibergesellschaft am Dienstag mit. Am Mittwoch (6. Dezember) soll die Ski-Saison in Sachsens größtem alpinen Skigebiet offiziell eröffnet werden.