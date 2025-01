Die Plusgrade sorgen in den Bergen für Tauwetter. Die Skigebiete kommen damit momentan gut zurecht. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen.

Eibenstock - Den Skigebieten in Mitteldeutschland bereitet das mildere Wetter derzeit keine Probleme. „Wir haben noch genug Kunstschnee auf der Piste, das Skifahren ist bei uns weiterhin ohne Einschränkungen möglich“, sagte Manuel Püschel von der Ski- und Rodelarena Altenberg. So sieht es auch in Eibenstock aus. Die Ski-Arena Eibenstock bezeichnet den Pistenzustand dort als „gut“.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind keine größeren Schneemengen in Sicht. Auf dem Fichtelberg setze mit Temperaturen um 0 Grad leichtes Tauwetter ein. Eine Schauerlage könnte zum Mittwochabend jedoch für zwei bis drei Zentimeter Neuschnee sorgen. Helga Scheef vom DWD warnt dann vor gefrierendem Regen und Glatteisgefahr im Erzgebirge.