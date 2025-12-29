Endlich Frost und Schnee: Oberwiesenthal startet in die Skisaison – und der Wetterdienst verspricht sogar frischen Neuschnee.

Oberwiesenthal - In Sachsens größtem alpinen Skigebiet in Oberwiesenthal geht am Dienstag der Skibetrieb los. Die Anlagen an der Himmelsleiter und der Zauberteppich sollen öffnen, wie die Fichtelberg Schwebebahn GmbH mitteilte.

Eigentlich war das „Winter-Opening“ schon Mitte Dezember geplant gewesen, musste aber wegen zu milder Witterung abgesagt werden. An den Weihnachtstagen hatte sich Frost eingestellt.

Skifahrerinnen und Skifahrer finden auch in Eibenstock und in Altenberg im Osterzgebirge geöffnete Pisten. „Wir fahren Komplettbetrieb“, heißt es auf der Webseite der Skiarena Eibenstock. In Altenberg sind zehn Anlagen in Betrieb.

In den nächsten Tagen soll es in den Bergen winterlich bleiben. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen in der Nacht zum Dienstag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Auch zu Silvester soll es bei leichten Minusgraden oberhalb von 500 Metern Schneefälle geben.