Mit den zwei Testspielsiegen in Dänemark bleiben die Füchse in der Vorbereitung weiter siegreich. Trainer Jaron Siewert will sie aber nicht überbewerten und wünscht sich noch Verstärkung

Berlin - Rund zwei Wochen vor dem Saisonstart in die Handball-Bundesliga sieht Füchse-Trainer Jaron Siewert sein Team auf einem guten Weg. „Ich finde schon, dass wir einen guten Fortschritt gemacht haben und das wir nach drei bis vier Wochen Training ein positives Fazit ziehen können“, sagte er am Samstagabend.

Denn die Füchse gewannen auch ihre beiden Testspiele in Dänemark, haben somit alle ihre acht Vorbereitungspartien gewonnen. Am Freitag wurde Bjerringbro/Silkeborg mit 39:33 geschlagen, am Samstag folgte ein 30:27-Erfolg gegen den dänischen Meister GOG Handhold Gudme. Dem letzten Erfolg wollte Siewert wegen der Verletzungsausfälle beim Gegner aber keine allzu hohe Bedeutung beimessen. „Das Spiel ist weniger aussagekräftig. Das war nicht die erste Sieben von GOG, die in der Champions League auf der Platte stehen wird“, sagte er.

Zudem waren besonders in der Schlussphase beiden Teams die Strapazen der letzten Tage anzumerken. „Man hat schon gemerkt, dass wir müde waren. Dass die Busfahrt und das Spiel gestern noch in den Knochen steckt“, sagte der Füchse-Coach. Siewert lobte deshalb die Mentalität seiner Spieler. „Was mir gefallen hat: Egal, in welcher Konstellation wir gespielt haben, wir wollten dieses Spiel gewinnen und haben nicht abgeschenkt“, sagte er.

Und doch könnte der Kader für die lange Saison noch zu klein sein. „Wir haben einen guten Kader, sind in der Breite aber zu dünn besetzt“, sagte Siewert. Denn nach dem Abgang von Spielmacher Jacob Holm nach Paris und der langwierigen Verletzung von Kapitän Paul Drux gibt es nur noch zwei Rechtshänder im Kader.

„Zwei Rechtshänder im Rückraum sind generell eine kleine Besetzung“, meinte Siewert. Beim Wartburg-Cup in Eisenach agierten die Berliner zeitweise mit drei Linkshändern im Rückraum. Noch hat Vorstand Sport Stefan Kretzschmar aber keinen geeigneten Kandidaten gefunden. Siewert hofft dennoch weiterhin auf einen Zugang. „Dass uns ein Spieler fehlt, ist offensichtlich. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen“, sagte er.

Mit den bisherigen beiden Neuzugängen Jerry Tollbring und Hakun West av Teigum ist Siewert aber zufrieden. Vor allem der schwedische Linksaußen Tollbring hat sich schnell ins Team integriert. „Er hat sich schon gut eingefunden und bringt uns viel Tempo in der ersten und zweiten Welle mit“, lobte ihn Siewert. Zudem habe er sich auch als Siebenmeterschütze hinter Routinier Hans Lindberg etabliert. „Das hat er gut angenommen“, so der Füchse-Trainer.

Die Füchse starten am 28. August beim SC DHfK Leipzig in die neue Saison. Zuvor absolvieren die Berliner aber noch zwei Testspiele. Am Dienstag beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam (18.30 Uhr) und am Freitag beim Ligakonkurrenten MT Melsungen (18.00 Uhr).