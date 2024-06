Magdeburg - Nach den Erfolgen bei der Europawahl und den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt hat AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund den Regierungsanspruch seiner Partei auf Landesebene betont. „Wir sind die neue Volkspartei in diesem Land“, sagte Siegmund am Montag in Magdeburg. „Wir bereiten uns jetzt ganz klar auf eine Regierungsverantwortung 2026 in diesem Land vor.“ In zwei Jahren findet in Sachsen-Anhalt die nächste Landtagswahl statt. „Unser Plan ist es, hier allein zu regieren.“

Siegmund kritisierte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der im Kontext mit den AfD-Wahlerfolgen von einem ganz schlimmen Tag für Deutschland gesprochen hatte. Er sei schockiert über Haseloffs Äußerungen, sagte Siegmund. Eine demokratische Wahl als Gefahr für die Demokratie zu bewerten sei „geschichtsvergessen“ und „zutiefst antidemokratisch“. Der Ministerpräsident müsse sich den Realitäten stellen, dass das Volk auch dessen Politik abgewählt habe. Die Menschen hätten die Politik der Landes- und der Bundesregierung abgestraft, so der AfD-Co-Fraktionschef.

Siegmund räumte auf Nachfrage von Journalisten ein, dass die AfD nicht alle Sitze im Land besetzen kann. Es gebe einige Kommunen, wo die AfD mehr Sitze bekommen habe als Kandidaten angetreten seien, sagte er. Dies sei ein Ansporn, die kommunalen Strukturen weiter zu festigen.