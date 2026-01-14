Neustart ohne Banks: Die BR Volleys feiern einen Bundesliga-Sieg in Warnemünde, verlieren aber einen Satz. Nächste Aufgabe ist ein wichtiges Verfolgerduell.

Berlin - Die BR Volleys haben die erste Partie nach der Trennung von Chefcoach Joel Banks wie erwartet gewonnen. Der deutsche Volleyball-Meister setzte sich beim SV Warnemünde mit 3:1 (24:26, 25:20, 25:16, 25:14) durch und rückte bis auf einen Sieg an Tabellenführer SVG Lüneburg heran.

Die Volleys wurden einen Tag nach dem Aus für Trainer Banks erstmals von den bisherigen Co-Trainern Alexandre Leal und Markus Steuerwald betreut. Nach dem knapp verlorenen ersten Satz erledigte der Favorit seine Aufgabe doch noch souverän. Am Sonntag steht das Verfolgerduell in Berlin mit den Grizzlys Giesen an.