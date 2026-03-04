Die Tiktok-Videos von Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel werden von der AfD kritisiert. Wie er darauf reagiert.

Magdeburg - Social-Media-Videos von Bildungsminister Jan Riedel (CDU) haben im Landtag von Sachsen-Anhalt eine emotionale Auseinandersetzung ausgelöst. Der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider kritisierte mehrere Beiträge des Ministers auf Plattformen wie Tiktok und fragte, ob diese mit der Würde des Amtes vereinbar seien.

Riedel veröffentliche seit einiger Zeit „verstörende Videos“ in sozialen Netzwerken, sagte Tillschneider in der Befragung der Landesregierung im Magdeburger Parlament. In einem Clip spreche er mit einem Stoffpapagei, in einem anderen mache er Wortwitze zu dem Lied „Leise riedelt der Schnee“. Zudem gebe es ein Video, in dem sich Riedel auf einem Rollwagen durch einen Flur schieben lasse, während Mitarbeiter Hindernisse aus dem Weg räumten und er dabei Grimassen ziehe.

Komische Wirkung laut AfD

Auf Tiktok habe Riedel außerdem eine Grafik veröffentlicht, die ihn mit verschiedenen Grimassen neunmal zeige, einmal mit Aluhut auf dem Kopf. Nutzer sollten auswählen, welches Foto ihre Tagesstimmung am detailliertesten beschreibe. „Diesen Aktivitäten kann man eine gewisse komische Wirkung nicht absprechen“, sagte Tillschneider und fragte, weshalb sich der Bildungsminister „vor aller Welt zum Clown“ mache.

Bildungsminister Riedel wies die Kritik zurück. „Es wirkt scheinbar, weil Sie sich auch damit beschäftigen“, sagte der CDU-Politiker. Ziel sei es, mit solchen Beiträgen Reichweite zu erzielen und darüber auch auf ernsthafte Themen aufmerksam zu machen. Ein Großteil der Inhalte befasse sich mit dem Bildungsland Sachsen-Anhalt.

Keine zusätzlichen Mitarbeiter

Auf Nachfrage von Tillschneider erklärte Riedel, der Kanal werde von einer Mitarbeiterin für Social Media im Bildungsministerium betreut. Zusätzliche Stellen seien dafür nicht geschaffen worden.