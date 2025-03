Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin haben einen großen Schritt Richtung Viertelfinale der Champions League gemacht. Der Bundesligist gewann das Playoff-Hinspiel beim polnischen Spitzenclub Industria Kielce dank starker zweiter Hälfte mit 33:27 (12:14). Im Rückspiel in eigener Halle können die Füchse das Weiterkommen am kommenden Mittwoch perfekt machen. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit 13 Toren und Tim Freihöfer mit 7 Toren.

Fünf Tage nach dem Bundesliga-Coup in Magdeburg starteten die Füchse noch sehr unaufmerksam. Sofort liefen sie sofort einem Rückstand hinterher, der schnell auf drei Tore anwuchs (1:4). Die sonst so offensivstarken Gäste gingen sehr fahrlässig mit ihren Chancen um. Gleich mehrfach scheiterten sie mit offenen Würfen an Kielce-Schlussmann Milosz Walach oder am Aluminium.

Starke zweite Halbzeit der Füchse

Dafür arbeiteten die Füchse aber defensiv gut und auch Keeper Dejan Milosavljev zeigte wichtige Paraden. Das war umso wichtiger, weil sein Team sich offensiv weiterhin gegen die sehr aggressive und aufmerksame polnische Deckung schwertat. Allein Andersson fand immer wieder Lücken und brachte die Berliner auf einen Treffer heran.

Die Füchse blieben auch nach dem Seitenwechsel dran und spielten nun mehr und mehr ihre ganze Qualität aus. Nach 42 Minuten brachte Andersson sein Team erstmalig in Führung (19:18). Und nach einem 7:2-Lauf konnten die Gäste diese sogar noch acht Minuten vor Schluss auf 27:22 ausbauen. Bis zum Ende blieben die Berliner souverän und ließen nichts mehr anbrennen.