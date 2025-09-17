Blitzstart, Elfmeter und Zittern bis zum Schluss: Wie Cottbus den Sieg klarmacht und die Krise bei Erzgebirge Aue verschärft.

Cottbus - Energie Cottbus hat das stimmungsvolle Ost-Derby gegen den FC Erzgebirge Aue gewonnen und sich in der 3. Fußball-Liga auf Platz fünf verbessert. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz setzte sich mit 2:1 (1:1) durch und feierte den dritten Saisonsieg im sechsten Liga-Spiel.

Moritz Hannemann hatte Cottbus nach nur 67 Sekunden in Führung gebracht. Julian Guttau (15.) glich für die Gäste aus und sorgte für das leistungsgerechte Unentschieden zur Pause. Anschließend ließ Aue zig Chancen ungenutzt und Tolcay Cigerci (67.) verwandelte einen Foulelfmeter zum Sieg für Energie.

Cottbus verpasst das frühe 2:0

Die Hausherren dominierten die Anfangsphase und hätten nach dem Führungstor sogar auf 2:0 erhöhen müssen. Cigerci legte den Ball unter Bedrängnis aber knapp neben das Tor. Anschließend drehte sich das Spiel und Aue kam mit seiner ersten Chance zum Ausgleich. Im Anschluss entwickelte sich ein munteres Hin und Her mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff überrannte Aue die Brandenburger. Alleine in den ersten acht Minuten hätten Cottbus locker drei Gegentore kassieren können. Der Schuss von Aues Guttau touchierte allerdings nur den Pfosten.

Weil aus dem Spiel für Cottbus in dieser Phase nicht viel zusammenlief, nahm man das Elfmeter-Geschenk dankend an. Anschließend ließen Cigerci und Erik Engelhardt die Entscheidung liegen, sodass es bis zum Schluss spannend blieb.