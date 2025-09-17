Bis vor einem Jahr trainierte Uwe Koschinat noch den VfL Osnabrück. In der 3. Liga kam es jetzt zum Wiedersehen.

Essen - Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga seinen ehemaligen Trainer geärgert. Beim Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen erkämpften sich die Niedersachsen ein 1:1 (0:0). RWE-Coach Uwe Koschinat hatte bis September 2024 noch den VfL trainiert.

Vor 18.047 Zuschauern an der Hafenstraße brachte Lars Kehl die Osnabrücker in der 66. Minute per Elfmeter in Führung. Patrick Kammerbauer war zuvor im Strafraum gefoult worden. Nur zwei Minuten später stand es aber schon 1:1. Der ehemalige Hannover-96-Spieler Tom Moustier traf für die Gastgeber (68.).

Die Essener dominierten jeweils zu Beginn beider Halbzeiten. Aber auch die Osnabrücker hatten durch Kai Pröger (31.) und Robin Meißner (65.) gute Möglichkeiten. Nach dem schnellen 1:1 retten sie den Punkt über die Zeit und sind nun seit vier Drittliga-Spielen ungeschlagen.