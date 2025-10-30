Ein Junge will mit seinem Tretroller die Straße überqueren – Sekunden später kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Sachsenhagen - Ein Siebenjähriger auf einem Tretroller ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Schaumburg schwer verletzt worden. Der Junge habe am Nachmittag in Sachsenhagen plötzlich versucht, die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit. In jenem Moment kam ein Auto - und es kam zur Kollision. Der Siebenjährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei Stadthagen sucht Unfallzeugen.