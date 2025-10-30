Die Basketballer des FC Bayern kommen in der Euroleague langsam in Fahrt. Innerhalb von drei Tagen bejubeln die Münchner zwei Erfolge. Dieses Mal mit prominenter Unterstützung.

München - Vor den Augen von Fußball-Star Serge Gnabry haben die Basketballer des FC Bayern München in der Euroleague den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Münchner gewannen zu Hause auch dank einer starken Leistung der deutschen Europameister um Andreas Obst gegen den italienischen Club Virtus Bologna 86:70 (41:38). Obst war mit 21 Punkten bester Münchner Werfer.

Erst am Dienstag hatte das Team von Trainer Gordon Herbert überraschend Real Madrid besiegt. Die Bayern stehen nach 8 von 38 Spieltagen in der Ligaphase bei vier Siegen und vier Niederlagen.

Top-Zugang Dinwiddie bei Debüt noch blass

Beim Debüt des Ex-NBA-Stars Spencer Dinwiddie für die Münchner sahen Gnabry und der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels eine ausgeglichene erste Hälfte, die von vielen Unterbrechungen geprägt war. Mit einem knappen Vorsprung von drei Zählern gingen die Bayern in die Halbzeit.

Die Gäste aus Italien kamen zunächst besser aus der Pause, wandelten den Rückstand in eine 51:46-Führung um. Doch Obst und Co. ließen sich von der starken Phase Bolognas nicht beeindrucken und kamen am Ende zu einem souveränen Sieg. Dinwiddie war bei seinem ersten Einsatz für die Bayern mit sechs Zählern noch kein großer Faktor.