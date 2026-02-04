Berlin - Die Fußballer der Regionalliga Nordost werden auch am kommenden Wochenende ihre Schuhe nicht schnüren können. Sieben von neun Begegnungen des 21. Spieltags wurden bereits wegen der klimatischen Verhältnisse abgesagt. Lediglich die Partie Magdeburg II gegen den Chemnitzer FC am Freitagabend sowie das für Samstagmittag vorgesehene Spiel zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiß Erfurt fielen bis Mittwochnachmittag den Witterungen zum Opfer.

NOFV gegen Komplettabsagen

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOfV) hatte bereits in der Vorwoche mitgeteilt, dass er keine Komplettabsagen vornehme werde – und das auch in Zukunft nicht tun werde. Somit bleibt es zunächst bei den Absagen von Lokomotive Leipzig gegen Hertha Zehlendorf und Hertha BSC II gegen den Greifswalder FC, die für Freitag vorgesehen waren.

Die für Samstag angesetzten Spiele zwischen der VSG Altglienicke und dem SC Eilenburg sowie dem BFC Preußen und dem FSV Luckenwalde finden ebenfalls nicht statt. Ebenso fallen alle drei für Sonntag vorgesehenen Partien zwischen Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau, Babelsberg 03 gegen Chemie Leipzig und ZFC Meuselwitz gegen den BFC Dynamo den Witterungsbedingungen zum Opfer.