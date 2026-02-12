Als Kind floh Ermin Bicakcic mit seiner Familie vor dem Krieg in Bosnien-Herzegowina. Jetzt kehrt er als Fußball-Profi zurück. Der Ex-Braunschweiger hat einen neuen Club gefunden.

Sarajevo - Nach Stationen beim VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim und Eintracht Braunschweig wechselt der bosnische Nationalspieler Ermin Bicakcic zum ersten Mal als Fußball-Profi in sein Geburtsland. Der 36-Jährige unterschrieb einen Vertrag beim Traditionsclub FK Zeljeznicar Sarajevo.

Bicakcic war in den vergangenen Monaten vereinslos, nachdem sein Vertrag in Braunschweig nach der erfolgreichen Zweitliga-Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken nicht verlängert worden war. Für Bosnien-Herzegowina bestritt der Abwehrspieler bislang 43 Länderspiele. Wegen des Krieges flüchtete er mit seiner Familie aus dem Land, als er zwei Jahre alt war. Sein neuer Club Zeljeznicar erreichte 1985 noch zu Jugoslawien-Zeiten das Halbfinale des UEFA-Cups.