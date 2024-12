In Thüringen lockten am zweiten Advent zahlreiche Läden zu einem Einkaufsbummel. Die Händler hoffen, dass das Weihnachtsgeschäft noch an Fahrt aufnimmt.

Shoppen am Adventssonntag in größeren Thüringer Städten

Erfurt/Jena - Bei teils Sonnenschein haben viele Thüringer den zweiten Advent für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel genutzt. „Das Haus ist voll, wir sind sehr zufrieden“, sagte der Centermanager der Goethe Galerie in Jena, Michael Holz. Neben Jena hatten auch Geschäfte in anderen größeren Städten wie Erfurt, Gera, Nordhausen und Gotha geöffnet. In Thüringen sind nach dem Ladenöffnungsgesetz verkaufsoffene Sonntage am ersten oder zweiten Advent möglich, wobei die Einkaufssonntage in der Regel an Weihnachts- oder Adventsmärkte gekoppelt sind.

Auf den bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts blickten die Händler mit gemischten Gefühlen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Thüringen, Knut Bernsen. „Wir hoffen, dass das Geschäft noch weiter Fahrt aufnimmt.“ Während Spielwaren, Kosmetik, Bücher und Technik bislang gut über die Ladentische gingen, hielten sich die Kunden bei Bekleidung und Schuhen derzeit vergleichsweise weiter zurück. Weihnachten gehört mit zur umsatzstärksten Zeit für den Einzelhandel.