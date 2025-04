Harriet Walter begeistert seit Jahrzehnten das Publikum. Jetzt erhält die britische Schauspielerin in Weimar den Shakespeare-Preis. Die Ehrung findet am Vorabend der Shakespeare-Tage statt.

Das Denkmal von William Shakespeare in Weimar. (Archivbild)

Weimar - Die britische Schauspielerin Dame Harriet Mary Walter (74) soll mit dem Shakespeare-Preis der Deutschen Shakespeare-Stiftung ausgezeichnet werden. Wie die Klassik Stiftung Weimar mitteilte, findet die Verleihung am 24. April im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar statt.

Walter habe sich insbesondere durch ihre jahrzehntelange Theaterarbeit bei der Royal Shakespeare Company in Großbritannien um das Werk William Shakespeares verdient gemacht, hieß es. Zudem sei sie einem internationalen Publikum durch Rollen in Film- und Fernsehproduktionen wie „Sense and Sensibility“, „Downton Abbey“, „The Crown“ und „Wolf Hall“ bekannt.

Der Preis wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur vergeben, die sich in besonderer Weise für Shakespeares Werk und dessen Vermittlung engagieren. Die Auszeichnung wird am Vorabend der diesjährigen Shakespeare-Tage verliehen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Die Deutsche Shakespeare-Stiftung unterstützt seit dem Jahr 2000 die Arbeit der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, einer der ältesten literarischen Vereinigungen Europas.