Berlin (dpa/bb) – Beim 1. FC Union Berlin fehlten am Dienstag etliche Akteure beim öffentlichen Training. Verteidiger Josip Juranovic sowie die Mittelfeldspieler Rani Khedira und Andras Schäfer arbeiteten nach Clubangaben im Kabinenbereich. Das betraf auch Stanley Nsoki. Der Abwehrmann ist nach der Verletzung, die er von Ex-Verein TSG Hoffenheim mitgebracht hatte, noch nicht wieder voll fit.

Ebenfalls individuell, aber auf dem Platz, trainierten nach der Mannschaft der im Aufbautraining befindliche Mittelfeldspieler Lucas Tousart und der wechselwillige Verteidiger Diogo Leite. Das nächste Spiel bestreiten die Berliner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund.