Berlin - Hertha BSC hat seinen Fans eine Woche nach dem Klassenerhalt einen in dieser Saison seltenen Heimsieg beschert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann gegen die abstiegsgefährdete SpVgg Greuther Fürth im Olympiastadion nach einer souveränen Vorstellung 1:0 (1:0). Vor 48.047 Zuschauern und Zuschauerinnen erzielte Torjäger Fabian Reese das Tor des Tages für die Hertha (16. Minute.).

Damit bauten die Berliner ihre Serie ungeschlagener Spiele in der zweiten Liga auf sieben aus. Das unter der Woche ausgegebene Ziel von drei Siegen aus den letzten drei Partien bleibt in Reichweite. Es war erst der vierte Heim-Dreier der Hertha in der Liga.

Reese verwandelt ohne Probleme gegen Ex-Club

Die Hausherren bestimmten das Spiel in der ersten Hälfte von Beginn an, fanden aber zunächst im letzten Drittel nicht die nötige Präzision. Dann störte der Berliner Florian Niederlechner früh Verteidiger Noah Loosli und gewann den Ball. Ex-Fürther Reese konnte durchlaufen und verwandelte seelenruhig zu seinem zehnten Saisontor.

Nach feiner Vorarbeit des künftigen Leverkuseners Ibrahim Maza hätte Niederlechner auf 2:0 erhöhen müssen (37.). Ein Tor von Herthas Deyovaisio Zeefuik zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (45.). Die Franken blieben blass. Hertha-Keeper Tjark Ernst wurde nicht ernsthaft geprüft.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste etwas aktiver, ohne daraus jedoch viel Torgefahr zu erzeugen. Auch den Berlinern gelang offensiv nur noch wenig. Reese vergab die Entscheidung aus zentraler Position (90.+1).