Monatelang wurde einer Seniorin vorgegaukelt, ihr verloren gegangenes Geld sei wieder da. Am Ende verlor sie mehrere Zehntausend Euro durch erneute Überweisungen.

Eisenach - Eine Seniorin aus Eisenach (Wartburgkreis) ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden und hat dabei mehrere Zehntausend Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, gaukelten Täter der Frau über Monate hinweg vor, ihr bei der Rückgewinnung von Geld aus einem früheren Betrugsfall zu helfen.

Die Unbekannten behaupteten demnach, das damals verlorene Vermögen sei wieder aufgetaucht und von den Tätern in Kryptowährung investiert worden. Um an das Geld und angebliche Gewinne zu gelangen, sollte die Frau jedoch weitere Summen überweisen und mehrfach in Kryptowährungen investieren. Als Grund nannten die Betrüger, das Konto müsse zur Auszahlung erst „verknüpft werden“. Die Seniorin kam den Forderungen nach und überwies hohe Beträge. Am Ende entstand ihr ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Polizei warnt vor entsprechenden Anrufen und rät, sofort aufzulegen und keine persönlichen Daten preiszugeben. Betroffene sollten sich umgehend an die Polizei wenden und möglichst die Telefonnummer der Anrufer notieren. Auch Gespräche mit Angehörigen könnten helfen, Betrugsmaschen frühzeitig zu erkennen.