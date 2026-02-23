An einer Kreuzung in Mühlhausen stoßen gleich drei Fahrzeuge gegeneinander. Zwei Kinder und eine Jugendliche kommen verletzt in ein Krankenhaus.

In Mühlhausen sind bei einem Unfall zwei Kinder und eine Jugendliche leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Mühlhausen - Unter anderem zwei Kinder und eine Jugendliche sind bei einem Verkehrsunfall in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine Autofahrerin am Morgen in eine Straße abbiegen wollen. Dabei habe sie ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Die beiden Autos kollidierten, anschließend stieß das Auto der Fahrerin noch mit einem weiteren Wagen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge verletzt. Unter ihnen befanden sich zwei Kinder und eine Jugendliche, die leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.