Berlin - Eine 84 Jahre alte Frau ist in Berlin-Wilhelmstadt in ihrer Wohnung überfallen und schwer verletzt worden. Verdächtigt wird eine 19-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde bereits festgenommen und soll im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die junge Frau soll die Seniorin am Donnerstag in deren Wohnung angegriffen und ihr eine Stichverletzung zugefügt haben. Mit welcher Waffe blieb unklar. Anschließend soll sie die 84-Jährige in der Wohnung eingesperrt und die Schlüssel mitgenommen haben.

Ein Anwohner verständigte die Rettungskräfte, nachdem er die Hilferufe der älteren Frau gehört hatte. Diese öffneten die Tür gewaltsam und brachten die Seniorin ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Hintergründe der Tat sind offen, auch, was und wie viel entwendet wurde, blieb unbekannt.