Im Erzgebirge gerät ein Haus unweit der Feuerwehrstation in Brand. Die Einsatzkräfte können den einzigen Bewohner nur noch tot bergen.

Thalheim - Ein allein wohnender Mann ist an Heiligabend in seinem brennenden Haus im Erzgebirge ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden die Leiche des 82-Jährigen während der Löscharbeiten, wie die Polizei mitteilte. Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen.

Nachbarn hatten am Abend den Notruf gewählt. Obwohl die Feuerwehrstation nach Polizeiangaben unmittelbar neben dem brennenden Haus in Thalheim liegt, stand der Wohnbereich beim Eintreffen der Löschkräfte schon komplett in Flammen. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst nicht beziffern, auch die Ursache des Feuers wurde noch nicht präzisiert.