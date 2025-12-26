Andreas Wellinger pausierte zuletzt vor Weihnachten. Zur Tournee kehrt er nach einigen Trainingssprüngen ins Weltcup-Team zurück.

Oberstdorf - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger ist nach einer Wettkampfpause vor Weihnachten zurück im Weltcup-Team und blickt zuversichtlich auf die Vierschanzentournee. Er habe „die Zeit genutzt, um über mehrere Tage methodisch, also mit unterschiedlichen Ansätzen, an meiner Sprungtechnik zu arbeiten“, sagte der 30-Jährige in einer vom Deutschen Skiverband (DSV) verschickten Mitteilung.

Bundestrainer sieht Chance für Duo

Wellinger und sein Teamkollege Karl Geiger (32) waren unter anderem im slowenischen Planica und im italienischen Predazzo aktiv, um Sprungpraxis zu sammeln. „Nun freue ich mich auf den Wiedereinstieg in den Weltcup. Mit den Tourneeschanzen verbinde ich positive Erlebnisse, daher passt der Zeitpunkt gut“, sagte Wellinger.

Für das Duo dürfte es auf den ersten beiden Tournee-Stationen in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) vor allem darum gehen, Weltcup-Punkte zu holen und im Team zu bleiben. „Die Tournee mit den kurz aufeinanderfolgenden Wettkämpfen bietet die Chance, den Wettkampfrhythmus schnell wieder aufzunehmen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher über sein schwächelndes Duo.