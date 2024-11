Berlin - Der Senat berät am Dienstag über die Chancen, die Wassertourismus für Berlin bietet. Aus Sicht der Wirtschaftsverwaltung ist dort noch Luft nach oben. Das Angebot hat sich in Berlin einerseits in den vergangenen Jahren bereits kontinuierlich vergrößert. Andererseits setzt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) darauf, dass noch weiteres Wachstum möglich ist, wenn möglichst viele Beteiligte an einem Strang ziehen. Entsprechend will der Senat auf ihre Vorlage hin ein neues Wassertourismuskonzept beschließen.

Mehr E-Tankstellen für Freizeitkapitäne

Es steht unter dem Leitgedanken „Verträgliches Miteinander, Balance und Nachhaltigkeit“. Ein wichtiger Aspekt ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität für Wassertouristen: E-Tankstellen für Boote sollen künftig deutlich einfacher zu finden sein. Nach dem Konzept aus der Wirtschaftsverwaltung ist außerdem vorgesehen, die Datenlage über den Wassertourismus in Berlin zu verbessern und die Informationen zu nutzen, um ihn gezielt und nachhaltig weiterzuentwickeln.