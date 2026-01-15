Mehrere Fensterscheiben unbewohnter Häuser wurden beschädigt. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen ausgemacht.

In den frühen Morgenstunden gab es einen lauten Knall und einen grellen Lichtstrahl in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel - Eine Explosion hat Fensterscheiben von zwei unbewohnten Gebäuden in Wolfenbüttel beschädigt. Als Auslöser vermutet die Polizei einen selbstgebauten Sprengsatz. Er war demnach in der Nacht mit einem grellen Lichtstrahl und einem lauten Knall detoniert. Verletzte gab es nicht.

Die Beamten schätzen den Schaden der Explosion gegen 2.20 Uhr auf mehrere Tausend Euro. Ein 31-Jähriger steht unter Tatverdacht. Seine Wohnung wurde durchsucht. Das Motiv war zunächst offen.