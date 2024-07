Bei Gartenarbeiten wird in Cottbus ein auffälliger Gegenstand im Gebüsch entdeckt. Die Polizei rückt an - braucht aber Verstärkung von Spezialisten.

Der Sprengkörper wurde am Brandenburger Platz gefunden. (Symbolbild)

Cottbus - Bei Gartenarbeiten in Cottbus ist ein selbstgebauter Sprengkörper im Gebüsch gefunden worden. Da eine Zündschnur an dem länglichen Gegenstand erkennbar war, riefen Arbeiter am Mittwochmittag die Polizei, wie diese mitteilte.

Die Beamten sperrten den Bereich am Brandenburger Platz daraufhin ab. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärfte den selbstgebauten Sprengkörper. Nach ersten Erkenntnissen war er mit einem Gemisch gefüllt, das nur schlecht zündfähig war.