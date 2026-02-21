Sekundenschlaf mit schweren Folgen: Eine Autofahrerin landet mit ihrem Wagen bei Neustadt an der Orla im Straßengraben.

Eine Frau nickt im Saale-Orla-Kreis kurz am Steuer ein und landet schwer verletzt mit ihrem Auto im Straßengraben. (Symbolbild)

Neustadt/Orla - Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 51-Jährige mit ihrem Wagen von Neunhofen in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs, als sie nach einem Sekundenschlaf von der Fahrbahn abkam.

Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.